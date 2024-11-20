26 пленных россиян за одно сражение: галицкие десантники удачно пополнили обменный фонд в Курской области. Видео

Украинские военные продолжают удачно пополнять обменный фонд в Курской области. На этот раз они захватили 26 пленников за один бой.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба. Галицкие десантники из 80 ОДШБр захватили в плен оккупантов из подразделения "Шторм Z".

Отмечается, что во время одного из неудачных вражеских штурмов, украинские защитники уничтожили немало противника, а те, кто чудом уцелел, решили показаться, чем спасли свою жизнь.

"На видео рассказ двух бойцов подразделения "Шторм Z": бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки бросили погибать как "пушечное мясо". Однако, после встречи с украинскими десантниками, они решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли под контроль одну из важнейших позиций на Кураховском направлении. Штурмовики при этом захватили в плен группу оккупантов. Ими оказались бывшие российские заключенные, подписавшие контракт с армией РФ.

Вместе с тем, российские военные продолжают совершать военные преступления. Так, 10 ноября на Покровском направлении российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных. Под дулами автоматов они заставили пленных раздеться и провели обнаженными через лесопосадку, где и расстреляли.

А 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

Перед этим оккупанты казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском Институте изучения войны отмечают, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, которые сдавались в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

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