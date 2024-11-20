'У вас больше человечности, чем в армии РФ': российские оккупанты попали в плен на Кураховском направлении. Видео

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли под контроль одну из важных позиций на Кураховском направлении. Штурмовики при этом взяли в плен группу оккупантов. Ими оказались бывшие российские заключенные, подписавшие контракт с армией РФ.

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О профессиональной работе штурмовиков 79-й ОДШБр, а также о жалобах оккупантов на порядки в российской армии рассказали в Генштабе ВСУ. По словам россиян, им в украинском плену лучше, чем в "родном" войске.

Оккупанты говорят: украинские десантники отработали так, что они даже не поняли, как оказались в плену.

Штурмовики 79-й ОДШБр незаметно приблизились к враждебным позициям, сразу ликвидировали командира российского отделения и его заместителя и взяли в плен трех солдат захватнической армии.

Пленные россияне рассказали, как попали на фронт. Все они – бывшие "зеки". По их словам, контракт в тюрьме был подписан без их согласия.

Их в БТРе со связанными руками и без оружия вывезли на передовую и бросили на штурм. Развязали руки и выдали автоматы за минуту до высадки из бронетранспортера и приказали закрепляться в посадке.

По словам пленных, они накануне говорили командованию, что хотят сдаться, на что им пригрозили расстрелом.

"У вас видим больше человечности, чем в российской армии", – заявили оккупанты.

Напомним, пленные российские оккупанты продолжают жаловаться на военное командование РФ. Захватчики скулят, что военное руководство отправляет личный состав на фронт просто как пушечное мясо.

Вместе с тем российские военные продолжают совершать военные преступления. Так, 10 ноября на Покровском направлении российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных. Под дулами автоматов они заставили пленных раздеться и провели обнаженными через лесопосадку, где и казнили.

А 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

Перед этим оккупанты казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском Институте изучения войны отмечают, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, которые сдавались в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

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