Арест активов и не только: какие наказания предусматривает новый законопроект о мобилизации за неявку в ТЦК

Законопроект от Кабмина о мобилизации в Украине, внесенный в Верховную Раду, предусматривает и новый механизм наказания украинцев за отказ явиться по повестке в ТЦК. Одна из главных новаций законопроекта – наложение ограничений на уклонистов через суд.

Видео дня

Об этом говорится в законопроекте №10449. Если военнообязанный или резервист не явится в военкомат (ТЦК) в определенный в полученной повестке срок, его могут задержать и доставить в ТЦК в течение 15 дней. Если задержание невозможно, могут приниматься меры воздействия через суд.

Как именно приходят повестки

Требование появится в военкомате могут отправить как в электронной, так и в бумажной форме. В первом случае гражданин должен быть зарегистрирован в электронном военнообязанном кабинете. Во втором ТЦК по почте направит заказное письмо.

После получения повестки военнообязанный будет иметь 10 календарных дней, чтобы явиться в ТЦК. Днем ее получения будет считаться либо день вручения повестки под расписку, либо день получения военкоматом сообщения о доставке повестки в электронный кабинет, либо почтовая дата отметки об отказе получить или невозможности вручения повестки.

Предлагаемое наказание

Если гражданин не явится в ТЦК после требования, военкомат может обратиться в суд, чтобы тот принял к нарушителю свои меры воздействия. Среди них предлагаются:

временное ограничение в праве выезда за пределы Украины;

временное ограничение права на управление транспортными средствами;

арест на средства и другие ценности, которые находятся на счетах и хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.

За гражданами остается право на обжалование указанных ограничений в судебном порядке.

Требование ТЦК появиться по вызову может быть отменено. Для этого нужно либо прибыть в ТЦК и выполнить требования повестки в полном объеме, либо отдельное решение суда по неудовлетворению требований ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в ближайший месяц в армию могут призвать мужчин призывного возраста, которые не имеют отсрочки и способны выполнять военную обязанность.

Ранее представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал, что с помощью новой системы рекрутинга в ВСУ с осени 2023 уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме на вакансии в украинской армии. Главный результат этого нововведения – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!