Атака дронов на Ленинградскую область обнаружила уязвимости российского ПВО: в ISW раскрыли подробности

В последние несколько дней Украина нанесла серию успешных ударов беспилотниками по военным целям в Ленинградской и Тульской областях РФ. Они в очередной раз доказали, что страна-агрессор плохо прикрыта противовоздушной обороной, хотя каждый раз заявляет об "успешном отражении" таких атак.

Повторные такие удары и вовсе могут вывести из строя российские системы ПВО малой дальности на ожидаемых маршрутах полетов БПЛА. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Они напомнили, как в ночь с 20 на 21 января "бавовна" от украинских дронов посетила завод "Щегловский Вал" в городе Тула, а также завод и газовый терминал "Новатека" вблизи порта Усть-Луга Ленинградской области РФ.

Тульский завод производит ЗРК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а предприятие в Усть-Луге перерабатывает стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, дизельное топливо, керосин и военно-морское топливо.

Сами россияне опубликовали в сети кадры взрывов в этих населенных пунктах, комментируя, что это – результат успешных ударов украинских ударов. На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 января, также видны взрывы над Смоленском, что указывает на возможные украинские удары и в этом районе.

Хотя министерство обороны России заявило, что их ПВО "уничтожила пять беспилотников" над Тульской, Орловской и Смоленской областями. До этого российские власти заявляли подобное об "отражении" еще нескольких атак, но в Украине подтвердили, что 18 января украинские силы нанесли успешные удары дронами по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге Ленинградской области, а 19 января – по нефтебазе в Клинцах Брянской области и пороховом заводе в Тамбовской области РФ.

На фоне этого российские инсайдерские источники признали, что прикрытие ПВО над Ленинградской областью является плохим. По их словам, там она, скорее всего, "не создана для защиты от ударов с юга".

Аналитики предположили, что системы ПВО в Ленинградской области, скорее всего, расположены для отражения ударов с северо-запада и запада, поскольку Россия исторически выстраивала свою ПВО в этом районе для защиты от гипотетических атак НАТО.

"Российские военные в настоящее время реформируют Ленинградский военный округ (ЛВО) с выраженным намерением подготовиться к потенциальной будущей войне с применением обычных вооружений против НАТО и, возможно, распределяют военные средства таким образом, чтобы расположить их вдоль границы со странами-членами НАТО", – отметили в ISW.

Там считают, что украинские удары в Ленинградской области могут побудить российские войска переместить системы ПВО малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета БПЛА для защиты потенциальных целей, имеющих стратегическое значение.

Однако российские войска, использующие системы малой дальности, такие как "Панцирь", вероятно, не смогут прикрыть все важные потенциальные цели в Ленинградской и других областях без переброски в те районы дополнительных систем.

"А продолжающиеся украинские удары в глубоких тылах России могут таким образом усилить общее давление на российскую ПВО", – пришли к выводу аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, последние удары БПЛА по объектам в Ленинградской и Брянской областях РФ отличаются по нескольким факторам, главный среди них – расширение географии.

