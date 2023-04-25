Атака на бухту Севастополя: в России заявили о задержании 'украинских диверсантов'

Российские оккупанты заявили, что взрывы в Севастополе – это результат деятельности украинских диверсантов. Примечательно, что по данным захватчиков, виновников уже задержали.

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Об этом сообщают росСМИ. "Украинские диверсанты" якобы пытались снять на видео водные заграждения бухты Черноморского флота.

"Предполагаемых украинских диверсантов задержали в Севастополе — при попытке снять на видео водные заграждения бухты Черноморского флота. Именно их через несколько часов безуспешно атаковали ВСУ", – говорится в сообщении.

В источнике сказано, что они попытались выдать себя за экипаж гражданской яхты "Фортуна".

"Они подозрительно близко подобрались к фортификационным сооружениям ЧФ и подозрительно подробно начали фиксировать боновые заграждения на видео. Чем и привлекли внимание моряков-черноморцев", – пишут в сообщении.

Также в росСМИ добавили, что через несколько часов объект их съемки атаковали ВСУ — при помощи трёх беспилотных катеров со взрывчаткой. С этого момента вопросов к путешественникам появилось ещё больше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированном Севастополе ночью слышали звуки взрывов. Оккупационная "власть" города поспешила успокоить население, заявив о якобы профилактической работе.

– спустя время так называемый губернатор временно оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот РФ ночью "отражал атаку надводных беспилотников" на город. Представитель оккупантов призвал "сохранять покой".

– спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат дал комментарий о ночных взрывах 24 апреля в Севастополе. Спикер утверждает, что надводные дроны, которые использовались для атаки, – это довольно непростая цель для врага.

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