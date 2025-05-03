'Баба яга' украинских пограничников уничтожила позиции и автомобили окупантов на Харьковщине. Видео

В Харьковской области дроны пограничников нанесли мощный удар по российским позициям. Ночью с помощью мощного беспилотника – большого ударного гексакоптера Vampire, который российская армия уже окрестила "Бабой Ягой", наши защитники уничтожили три автомобиля и три огневых точек врага.

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Операцию провели аэроразведчики 4 пограничного отряда Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

По словам военных, это часть ежедневной борьбы с российско-оккупационными войсками, которые пытаются закрепиться в регионе.

"На Харьковщине аэроразведчики 4 пограничного отряда Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по борьбе с российско-оккупационными войсками. По результатам ночного рейда, пограничники отыскали и уничтожили три автомобиля и три позиции врага в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Пограничники призывают присоединяться к новому подразделению разведывательно-ударных беспилотных систем. Все желающие могут избрать соответствующую для себя должность и стать частью команды, которая изо дня в день приближает украинскую Победу. Детали: https://rec.dpsu.gov.ua/; 0671065375, 0689851022, 0669359318.

"Вместе к Победе!" – отметили в ГПСУ.

Ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что российские оккупационные войска на фронте Донецкой области начали применять новую тактику штурмов. Враг тестирует использование наземных дронов и колонны из мотоциклов. Бойцы-пограничники на видео показали, как с помощью БПЛА поражают технику россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Покровское направление, где оккупанты сосредоточивают свои основные усилия. Он посетил бригады, которые здесь держат оборону, пообщался с военными и командирами частей.

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