Бельгия против использования своих F-16 за пределами Украины, – премьер-министр

Бельгия не разрешит Украине бить своим вооружением, в частности истребителями F-16, по территории государства-агрессора России. В Брюсселе отметили, что эти самолеты могут быть использованы только на украинской территории для защиты неба над Украиной.

С таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо во время визита в Соединенные Штаты Америки в пятницу, 31 мая, передает Belga. Он подчеркнул, что такие положения прописаны в двустороннем соглашении между Киевом и Брюсселем.

"Соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут использовать украинцы на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать", – подчеркнул бельгийский премьер.

Также он подчеркнул, что есть очень большая потребность в обеспечении Украины системами противовоздушной обороны.

"Боевые самолеты могут помочь этому, но понадобятся и другие вещи", – сказал Де Кроо.

Напомним, что на брифинге с Владимиром Зеленским 28 мая Александр де Кроо подчеркнул, что Украина согласилась с условием использовать самолеты F-16, которые будут предоставлены Бельгией, только на своей территории. Ожидается, что страна передаст нам 30 истребителей к 2028 году, первые из которых – уже в 2024 году.

Отметим, что 31 мая стало известно, что правительство Германии разрешило Украине атаковать цели в России немецким оружием. Однако это касается только российской территории, граничащей с Харьковской областью нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон не возражает против использования американских вооружений для ударов по России. Позже в США уточнили разрешение на подобные удары. Там подчеркнули, что речь идет не только об областях, соседствующих с Харьковщиной, а о всей протяженности государственной границы, откуда могут атаковать оккупанты.

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