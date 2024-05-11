Белый дом не ожидает от России 'серьезных прорывов' в Харьковской области

В США считают, что российские войска продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области. Однако США не ожидают "серьезных прорывов".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его цитирует агентство AFP.

Кирби прокомментировал действия российских окупантов на севере Харьковщины. По его словам, россияне имели возможность готовиться к этому наступлению во время длительной задержки с одобрением дополнительной помощи для Украины в Конгрессе США, поэтому оно было ожидаемым.

"Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем поступление американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", – сказал представитель Белого дома.

Джон Кирби спрогнозировал, что российские войска в дальнейшем увеличат интенсивность огня и перебросят на это направление дополнительные силы, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

"Мы уверены в украинских силах и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак", – заверил Кирби.

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