Без отца остались дочери и сын: в Кривом Роге простились с воином, погибшим на Харьковщине. Фото

В Кривом Роге простились с воином Сергеем Ющенко, погибшим на Харьковщине, защищая Украину от российской агрессии. Его жизнь оборвалась 8 января во время минометных обстрелов на передовой.

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Об этом сообщает городское издание "Первый Городской. Кривой Рог". Сергей был не только мужественным бойцом, но и отличным человеком.

До начала войны он работал водителем на предприятии АрселорМиттал Кривой Рог, где его знали как доброжелательного, честного и порядочного работника. Он был любящим мужчиной и преданным отцом. Когда российские войска напали на Украину, Сергей не остался в стороне и встал на защиту родной земли.

В рядах Вооруженных сил Украины Сергей служил инструктором в учебном центре, передавая новобранцам свои знания по тактике и боевой подготовке. Его вклад в тренировку будущих воинов был неоценим.

Теперь без отца остались дочери и 17-летний сын.

Напомним, ранее стало известно, что в Черкассах простились с воином, погибшим на фронте в результате атаки дрона-камикадзе. Александр Петухов пошел на войну добровольцем в 2022 году, служил в бригаде "Буревий" Нацгвардии.

Защитник погиб 3 января 2025 года в зоне проведения боевых действий в результате атаки вражеского дрона-камикадзе.

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