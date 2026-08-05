Без шума и дыма: украинские морпехи взяли в плен двух российских "флаговтыков" на Донетчине. Видео

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского взяли в плен двух российских захватчиков на Константиновском направлении. Оккупанты проникли в Алексеево-Дружковку, чтобы создать пропагандистскую картинку "захвата" Россией этого населенного пункта.

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Об этом сообщили на официальных страницах 36-й ОБрМП и 19-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Там показали кадры допроса пленных россиян.

"Российские командиры отправили этих двух солдат проникнуть в Алексеево-Дружковку (Константиновское направление). Цель – классическая ИПСО: помахать рукой на фоне стелы, чтобы объявить об очередном "захвате" населенного пункта", – говорится в сообщении.

Уже через несколько часов после так называемого "флаговтыка" – показательной демонстрации флага без контроля над территорией – эти двое захватчиков были взяты в плен разведчиками 36-й ОБрМП.

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Россияне нашли подвал и устроились в нем. Там их и обнаружили украинские военные, действовавшие "тихо, аккуратно, без шума и дыма", рассказал один из оккупантов. Он признался, что не видел никого из военных РФ ни в Константиновке, ни в Алексеево-Дружковке. То же самое подтвердил и второй пленный.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные, участвующие в штурмах на Константиновском направлении, берут с собой минимум снаряжения, но почти всегда имеют при себе российский триколор. Флаг нужен оккупантам в первую очередь для создания пропагандистских видео, которые снимают сопровождающие дроны.

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