Бойцы ГУР сожгли вражеский МиГ-29 прямо на аэродроме "Бельбек": видео

В ночь с 25 на 26 июня 2026 года дронщики Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате операции был уничтожен российский истребитель МиГ-29.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУР. Также была уничтожена аэродромная пусковая установка, которая в тот момент обслуживала боевую машину.

Что происходит в Крыму

Незадолго до этого Служба безопасности Украины во второй раз за неделю атаковала российский аэродром "Саки". Удалось также поразить ангары аэродрома "Гвардейское" в Симферопольском районе.

По данным силовиков, на аэродроме были поражены семь авиаангаров, в которых находились тяжелые истребители Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.

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Во время предыдущего удара по ангару, где находился один из истребителей, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели. Ориентировочная стоимость самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.

Военно-морские силы Украины заявили, что украинские удары по российской логистике на полуострове являются частью долгосрочной многоэтапной операции, эффект которой накапливается годами. Каждый новый этап последовательно снижает возможности снабжения и маневра оккупационных сил. Общий план реализуется системно и носит долгосрочный характер.

Как сообщал OBOZ.UA, полуостров все сильнее ощущает последствия изоляции, поскольку 26 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил "режим чрезвычайной ситуации регионального характера". Крымчане жалуются на проблемы с электроэнергией и бензином. Также в Севастополе закрылась часть магазинов и рынков, фиксируется скачок цен и исчезновение общественного транспорта с улиц, а продуктов – с полок в торговых сетях.

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