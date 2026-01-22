'Большая трагедия': в Одесской области в результате российской атаки погиб юноша

В результате ночной российской атаки по Одесской области погиб несовершеннолетний. Парень получил смертельное ранение, спасти его не удалось.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. Погибшему было 17 лет.

"К сожалению, в результате ночной атаки врага смертельное ранение получил юноша, 2009 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая трагедия для семьи и всех нас", – написал чиновник.

Обстрелы Украины – последняя информация

Напомним, утром 21 января российские войска снова атаковали Одесскую область: взрывы раздавались на юге региона. В результате ударов дронов повреждения получила жилая и промышленная инфраструктура. В Одесском районе в результате атаки повреждены или разрушены частные жилые дома. Также враг уничтожил складское здание, где хранилась мебель.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что взрывы этой ночью раздавались также на Днепропетровщине. По Кривому Рогу захватчики нанесли ракетный удар: повреждены жилые дома, админздание и автомобили. А в Синельниковском районе россияне убили двух пожилых людей и ранили женщину.

Накануне вечером Россия атаковала "Шахедами" Запорожье. В результате вражеской атаки три человека погибли. Без электричества осталось почти 1500 абонентов.

В Воздушных силах ВСУ утром в среду отчитались: ночью Россия атаковала Украину ракетой и 97 БПЛА, украинские воины обезвредили 84 цели.

