Большинство ракет летели на запад: в Воздушных силах раскрыли детали новой атаки РФ и объяснили, по каким объектам целился враг

В ночь на пятницу, 14 июня, Россия устроила новую массированную атаку по территории Украины. Оккупанты запустили ракеты, преимущественно летевшие на запад, выбирая традиционные цели.

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Такое заявление сделал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, враг начал воздушную атаку около 23:00, запустив 17 БПЛА типа "Шахед", все они были уничтожены.

Он добавил, что противник также использовал другие типы вооружения.

В частности, три баллистических ракеты "Искандер-М" были выпущены по Запорожью с территории временно оккупированного Крыма. Около 03:00 в Саратовской области враг использовал стратегическую авиацию, запустив 10 крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

"Зашли они в воздушное пространство Украины с территории Сумской области и в большинстве своем направлялись на запад Украины. Целили классически по объектам критической и военной инфраструктуры", – констатировал спикер.

Кроме того, около 06:00 утра противник запустил аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал" из Тамбовской области. Ракета двигалась очень быстро, вошла с севера Украины и направилась в Хмельнитчину, но не достигла своей цели.

Напомним, что днем 13 июня российские террористы в очередной раз атаковали Новомосковск Днепропетровской области. В городе начался пожар, ранения получили шесть человек, из них двое несовершеннолетних трех и двенадцати лет.

А днем 12 июня войска России ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Атака российских военных преступников пришлась на жилищный сектор, в результате чего девять человек погибли, 32 получили ранения, в том числе пятеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье 12 июня раздался взрыв. Целью врага был один из объектов критической инфраструктуры, есть повреждения, однако обошлось без пострадавших.

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