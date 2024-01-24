Британия предложила Германии вариант решения дилеммы с ракетами Taurus для Украины – СМИ

Великобритания предложила Германии выход из "глухой дискуссии" по поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Предлагается, чтобы Берлин передал свои Taurus Лондону, а он передаст Украине дополнительные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на информацию неназванных высокопоставленных дипломатов и представителей правительства. По их данным, соответствующее предложение Британии поступило несколько недель назад.

О дальнейших решениях в этом контексте ничего не известно. У канцлера Германии Олафа Шольца комментировать это сообщение отказались.

Вопрос получения ракет Taurus активно поднимается с лета прошлого года.

Отметим, что Taurus – немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

В парламентских фракциях "Зеленых" и "Свободной демократической партии" есть голоса, равно как и в блоке христианских партий ХДС/ХСС, за передачу Киеву ракет Taurus, отмечает Deutsche Welle. Однако на голосовании в Бундестаге 17 января соответствующая инициатива была отклонена. Из 666 депутатов, присутствовавших на заседании, 485 проголосовали "против".

Ранее эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по обороне Йоханнес Арльт заявил, что немецкая оборонная промышленность якобы не может быстро пополнить запасы ракет в случае поставки их Украине.

Кроме того, министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что в настоящее время Берлин передал Украине все вооружение и технику, "которую мог". Передать больше означало бы пойти ва-банк и снизить собственную обороноспособность, заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На днях в Бундестаге заявили, что в случае сокращения помощи Украине со стороны США Германия будет оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Немецкие депутаты говорят, что украинцы могут быть уверены в солидарности немецкого народа.

– 17 января Германия объявила о новом пакете помощи Украине, в который вошли боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1, 24 бронетранспортера, материалы для разминирования и другое вооружение. Кроме того, в проекте федерального бюджета на 2024 год предусмотрено двойное увеличение военной помощи Украине.

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