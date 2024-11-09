'Будем дипломатически давить на КНДР': Боррель отреагировал на участие северокорейских военных в войне в Украине

Европейский Союз намерен усилить дипломатическое давление на Северную Корею. Такое решение было принято из-за участия военных этой страны в войне России против Украины.

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Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. В субботу, 9 ноября, политик в очередной раз посетил Киев.

"Это глобализация войны. Кто бы мог подумать, что северокорейские военные будут воевать против украинских", - подчеркнул Боррель, назвав участие войск КНДР одним из самых тревожных событий последних дней.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что недавно посетил Сеул, где обсуждал вопросы дипломатического давления на Северную Корею в индо-тихоокеанском регионе.

"Я там был, чтобы дипломатическое давление в индо-тихоокеанском регионе накладывать на КНДР, чтобы она понимала, что это не правильный путь. И мы будем в дальнейшем дипломатически давить, чтобы избежать увеличения такого присутствия", - отметил Боррель.

Кстати, военных КНДР, которых отправили на войну в Украину, возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины упрекал партнеров за отсутствие реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

Кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать этого, а воспользовался привычным средством, в очередной раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

О том, какие последствия будет иметь привлечение Россией к войне против Украины северокорейских солдат, – в материале OBOZ.UA.

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