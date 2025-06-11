Были попытки: в Силах обороны объяснили, вышли ли оккупанты к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей

Российские оккупационные войска не вышли к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями. Оккупанты пытаются сделать это еще с апреля, но по состоянию на сейчас все их попытки безуспешны.

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Об этом в среду, 11 июня, сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Суспільного. По его словам, заявления россиян об их выходе к Днепропетровской области не соответствуют действительности.

"Более того, они (оккупанты. – Ред.) не присутствуют даже на административной границе областей (Донецкой и Днепропетровской. – Ред.), несмотря на определенные провокационные заявления, которые делали российские медиа, и несмотря на одно провокационное видео, которое они вбрасывали еще на прошлой неделе, которое на самом деле было снято на территории Донецкой области, и довольно далеко", – сказал военный.

В то же время он признал, что войска России усилили давление на Новопавловском и Покровском направлениях на фронте. На последнем происходит ежедневно более 50 боевых столкновений.

"Это очень много, он иногда бывает сопоставим со всем остальным фронтом. И там, и там россияне пытались продвигаться на запад, и там, и там на их пути стала одна из самых компетентных украинских бригад, которая сейчас наносит по ним огневое поражение", – сказал Трегубов.

Ранее заместитель командира аэромобильного батальона 79-й ОДШБр Богдан Януш отметил, что войска РФ давят на ВСУ на Новопавловском направлении – это является одной из попыток врага выйти в тыл Покровской группировки украинских сил. По его словам, оккупанты рвутся к границам Днепропетровской области, чтобы отчитаться своему командованию о "захвате Донетчины".

21 мая глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что войска РФ не вышли на границу с Днепропетровской областью. Он опроверг фейк о "выходе" оккупантов на границу области после того, как россияне опубликовали видео, которое, как выяснилось позже, было сделано в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле сделали новое заявление о наступлении своих войск в направлении Днепропетровской области. Представитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков сказал, что это якобы связано с "созданием буферной зоны".

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