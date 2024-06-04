Число боевых столкновений растет: ВСУ продолжают истощать наступательный потенциал врага – Генштаб

В настоящее время количество боевых столкновений с начала текущего дня достигло 64. Защитники Украины активно реагируют на действия российских захватчиков и принимают все необходимые меры по истощению наступательного потенциала врага.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 17.00 вторника, 4 июня. Террористические войска со своих позиций продолжают обстрелы артиллерией пограничных районов Сумской и Черниговской областей.

Так, из Новых Юрковичей (Россия) был совершен артиллерийский удар по Хреновке, из Новой Погощи (Россия) по Старой Гуте, из Зернового (РФ) по Хлеборобу, из Гуровки (РФ) по Михалькиной Слободе.

Харьковщина снова находится под обстрелами агрессора. В частности, по направлению Шебекино (Россия) на Волчанск были совершены три авиационных удара, при этом оккупанты использовали семь управляемых авиационных бомб. Окип и ветеринарный враг атаковал вертолетами МИ-8 с использованием по 10 НАРов на каждый населенный пункт. В общем, на этом направлении с начала суток произошло три боеприкосновения без успеха для противника.

На Купянском направлении российские оккупанты немного активизировались и используют авиацию. Нашим защитникам удалось отразить восемь штурмовых действий врага. Продолжаются еще три боевых столкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Силы обороны удачно отражают нападения противника.

На Краматорском направлении идет бой в районе Андреевки. Одновременно город Славянск потерпел ракетный удар. Также пострадали поселок Дружба (было использовано 16 неуправляемых авиационных ракет) и поселок Северный (10 – ракет).

В Покровском направлении враждебная активность не уменьшается. С начала суток подразделения Сил обороны отразили уже 16 штурмовых действий оккупантов. Еще 17 боев продолжаются. Противник атакует при поддержке авиации. По Архангельскому нанесен удар тремя КАБами, Новоселовку Первую агрессор атаковал 10 НАРами.

На Кураховском направлении общее количество атак выросло до четырех. Нашим защитникам удалось отразить два штурмовых действия российских захватчиков. Еще две продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковеевки. По Водяному был нанесен удар двумя управляемыми авиационными бомбами и 20 неуправляемыми ракетами.

Враг продолжает атаковать с поддержкой авиации на Времивском направлении. Пока там успешно отбиты три атаки врага, еще две продолжаются в районе Урожайного.

По другим направлениям ситуация остается без значительных изменений.

Как писал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла в Украине около 1290 военных, а также 211 единиц военной техники и вооружения. С начала масштабного вторжения потери страны-оккупанта достигли 512 420 человек.

В Генштабе также информировали, что в воскресенье украинские защитники захватили в плен около 60 оккупантов вблизи Волчанска.

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