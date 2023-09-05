Чистая работа: в сеть попало видео, как майор Томов и 15 россиян оказались в плену ВСУ

В сеть попало видео, как российский майор Юрий Томов и 15 россиян попали в плен в Вооруженные силы Украины. Их схватили 8 августа во время спецоперации украинских защитников на левом берегу Херсона в районе населенного пункта Казачьи Лагеря.

Видео дня

Видео опубликовал аккаунт Visegrád 24 в соцсети Х, ранее известный как Twitter. На кадрах видно, что украинские военные берут в плен группу российских оккупантов во главе с майором Томовым.

Наши воины связали захватчикам руки, а один из защитников снял шеврон с оккупационной символикой – буквой Z.

Стоит отметить, что ранее судьба Томова и его разведгруппы, переставшие выходить на связь с утра 8 августа, убила большой клин в и без того немонолитное z-сообщество РФ. "Вододел" прошел по готовности тех или иных пропагандистов признавать поражение "второй армии мира".

Однако "пропавший" майор "нашелся" в украинском плену. Выяснилось, что рано утром 8 августа украинский спецназ провел "поразительную секретную операцию" на левом берегу Днепра, целью которой было похищение майора Томова, отвечающего за пограничный участок, чтобы узнать больше о стратегии обороны российских сил в оккупированной части Херсонской области. .

Украинские спецназовцы на небольших лодках переправились через Днепр и Конку и высадились на левобережье Херсона. Чтобы прикрыть маневр, украинская армия начала обстреливать левый берег "десятками ракет". Пока снаряды "кошмарили" оккупантов, спецназовцы подошли к российским позициям и молниеносно штурмовали их.

Дальше была самая сложная и рискованная часть операции. С помощью радио или мобильного телефона одного из убитых во время штурма оккупантов украинские спецназовцы под видом российских военнослужащих пригласили помощь. На призыв отозвался Томов, попавший в "украинскую ловушку" в сопровождении десятка своих подчиненных.

После этого в Украине допросили пленника Томова. Он поделился закрытой информацией и помогает ВСУ в реализации некоторых боевых задач. Оккупант очень низко оценивает подготовку своего подразделения, и не обвиняет себя в том, что попал в плен. По словам майора, в его батальоне очень много отказников.

Он также посетовал, что украинцы на оккупированных территориях негативно относились к российским захватчикам, на контакт не шли, происходили стычки. Российский майор признался, что, находясь там, обрел осознание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские защитники из подразделения Code 9.2 взяли в плен двух российских оккупантов. Захватчики передали привет украинским производителям беспилотников и расхвалили наших применявших их воинов;

– солдаты армии РФ не нужны не только их руководству, которое бросает их в бой как пушечное мясо, но даже своим ближайшим родственникам. Так, дочь находящегося в плену оккупанта заявила, что не хочет с ним общаться.

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