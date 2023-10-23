'Дали поручение военным и разведке': Зеленский провел важное заседание Ставки

В понедельник, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе заседания был поднят вопрос, в частности, относительно контрнаступления и обороны на фронте.

По результатам были даны поручения военным и разведке. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Важная Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях. Получили всю текущую информацию, дали поручение военным и разведке. Работаем дальше над освобождением нашей земли", – отметил он.

Накануне Зеленский отметил, что главным вопросом на повестке дня в Украине всегда остается фронт – помощь военным и результаты. А эта неделя добавит для нашего государства возможностей для обороны, защиты от российского террора, а также Формулы мира, которая продолжает объединять мир.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне Александр Штупун рассказал, что активность противника в районе Авдеевки несколько снизилась. Но оккупанты все еще продолжают двигаться вперед.

– В военной разведке Великобритании отметили, что с начала активной фазы наступления на Авдеевку потери РФ выросли на 90%.

– По данным СМИ, на Авдеевском направлении враг делал ставку на стремительное наступление "бронетанковым кулаком", однако в командовании РФ считают, что использовать имеющиеся преимущества не вышло. Продвижение врага минимально, а потери тяжелые.

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