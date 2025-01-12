Делегация ООН посетила место удара России по Запорожью. Фото

Делегация ООН посетила место жестокого российского удара по Запорожью, который оккупанты нанесли 10 декабря. Тогда из-за прилета по частной клинике погибли 11 человек, еще 22 получили ранения.

Видео дня

Как сообщила Запорожская ОВА 12 января, Запорожье стало первым городом в Украине, который посетила делегация ООН во главе с заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатором по чрезвычайной помощи Томом Флетчером. "Это исторический визит", – заявили в ОВА.

Цель визита – оценить гуманитарную ситуацию и найти пути усиления помощи людям, наиболее пострадавшим от войны.

"Этот визит и особенно то, что вы начали именно с Запорожья, имеет для нас большое значение. Это важный сигнал, ведь наш регион нуждается в особом внимании. Благодаря вашей поддержке мы можем эффективнее помогать тем, кто в этом нуждается", – сказал председатель ОВА Иван Федоров во время встречи с делегацией.

Делегация ООН побывала на месте ракетного удара РФ, нанесенного 10 декабря по центру Запорожья.

Тогда "Искандер-М" попал в частную клинику, унеся жизни 11 человек. Еще 22 получили ранения.

Обломки повредили десятки домов, автомобилей, учебные заведения и спортивный клуб.

"Такие трагедии показывают, насколько важно реагировать быстро и эффективно. Мы должны не только поддерживать пострадавших, но и доносить эти истории до международного сообщества, чтобы мир понимал масштабы этого горя", – сказал Том Флетчер.

Он добавил, что визит важен не только для анализа гуманитарных вызовов, но и для того, чтобы рассказать миру об ужасных условиях, в которых живут украинцы.

"Мы должны сохранять фокус внимания на Украине. Эта поездка помогает нам лучше понять масштаб вызовов и координировать помощь, чтобы быть готовыми к любым сценариям", – сказал Флетчер.

Что известно об обстреле Запорожья

Как сообщал OBOZ.UA, около 15 часов 10 декабря войска РФ нанесли мощный ракетный удар по Запорожью. Погибли 11 мирных жителей, еще 22 получили ранения. На месте прилета были разрушены кафе, частная клиника, повреждены соседние здания и авто.

Под завалами в центре Запорожья погибли сотрудницы офтальмологического центра, работавшие администраторами и медсестрами. В тот день женщины были на своих рабочих местах и принимали клиентов.

А 8 января россияне ударили по Запорожью двумя КАБами, убив 13 человек и ранив 122. Вследствие обстрела были разрушены многоэтажки, промышленный объект и другая инфраструктура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!