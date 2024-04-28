Десятки тысяч россиян дезертировали: в Британии оценили потери России в войне против Украины

За период полномасштабной войны против Украины количество дезертиров в армии государства-террориста России достигло уже 10 тысяч человек. Потери врага погибшими и ранеными составили 450 тысяч человек.

Такую оценку привел британский министр по делам вооруженных сил Лео Докерти, сообщило издание UK Defence Journal. Кроме того, он оценил, сколько вражеской техники удалось уничтожить или повредить Силам обороны. По его словам, речь идет о более чем 10 тысячах единиц:

– почти 3000 танков;

– 109 самолетов;

– 136 вертолетов;

– 346 беспилотников;

– 23 военно-морских судна всех классов;

– более 1500 артсистем всех типов.

"Количество погибших военнослужащих, служащих в российских частных военных компаниях (ЧВК), неизвестно", – добавил Докерти.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, количество убитых и раненых за время полномасштабной войны оккупантов составляет 466 150 человек. Только за минувшие сутки на поле боя обезвредили 1096 солдат и офицеров врага. Относительно потерь техники украинский Генштаб на 28 апреля озвучивает цифру 64 738.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны уничтожили российский разведывательный дрон с помощью ЗРК "Стрела 10". Путинские захватчики запустили БПЛА Supercam с целью зафиксировать необходимую информацию.

– Украинские военные ударили по одной из современных российских радиолокационных станций "Подлет", стоимость которой превышает 5 миллионов долларов. Операцию провели совместно военнослужащие ГУР "Гуси-9" и 15-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы "Черный лес".

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