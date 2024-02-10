До какого возраста могут мобилизовать в Украине: объяснение юриста
В Украине 6 февраля были продолжены режимы военного положения и всеобщей мобилизации. Поэтому мужчины призывного возраста получают повестки и могут быть мобилизованы в армию.
Кроме того, депутаты Верховной Рады 243 голосами поддержали законопроект об изменениях в процессе мобилизации в первом чтении. По словам парламентариев, он может вступить в силу не раньше апреля. До каких возрастов, согласно действующему законодательству, могут мобилизовать в украинскую армию, читайте в материале OBOZ.UA.
До каких возрастов могут мобилизовать в Украине
Как объясняют юристы, запас военнообязанных делится на две категории. К запасу первой относятся военнообязанные, проходившие военную службу и получившие за это время военно-учетную специальность.
Вторая категория – военнообязанные, которые служили, но не получили военно-учетной специальности, либо вообще не проходили службу, отмечает адвокат Ростислав Кравец.
Согласно статье 28 закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда в зависимости от возраста.
Военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие звание рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:
– первый разряд – до 35 лет,
– второй разряд – до 60 лет.
Военнообязанные офицерского состава в запасе также делятся на разряды по возрасту:
– первый разряд: младший офицерский состав – до 45 лет; старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет; высший офицерский состав – до 60 лет.
– второй разряд: младший и старший офицерский состав – до 60 лет; высший офицерский состав – до 65 лет.
Максимальный возраст для пребывания в запасе второго разряда – это в целом максимальный возраст для пребывания в запасе ВСУ и других военных формированиях.
"Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают с военного учета", – пояснил Ростислав Кравец.
В то же время юрист добавил, что граждане старше 60 лет могут присоединиться к рядам ВСУ по собственному желанию и быть добровольцами.
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