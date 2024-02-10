До какого возраста могут мобилизовать в Украине: объяснение юриста

В Украине 6 февраля были продолжены режимы военного положения и всеобщей мобилизации. Поэтому мужчины призывного возраста получают повестки и могут быть мобилизованы в армию.

Кроме того, депутаты Верховной Рады 243 голосами поддержали законопроект об изменениях в процессе мобилизации в первом чтении. По словам парламентариев, он может вступить в силу не раньше апреля. До каких возрастов, согласно действующему законодательству, могут мобилизовать в украинскую армию, читайте в материале OBOZ.UA.

До каких возрастов могут мобилизовать в Украине

Как объясняют юристы, запас военнообязанных делится на две категории. К запасу первой относятся военнообязанные, проходившие военную службу и получившие за это время военно-учетную специальность.

Вторая категория – военнообязанные, которые служили, но не получили военно-учетной специальности, либо вообще не проходили службу, отмечает адвокат Ростислав Кравец.

Согласно статье 28 закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда в зависимости от возраста.

Военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие звание рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

– первый разряд – до 35 лет,

– второй разряд – до 60 лет.

Военнообязанные офицерского состава в запасе также делятся на разряды по возрасту:

– первый разряд: младший офицерский состав – до 45 лет; старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет; высший офицерский состав – до 60 лет.

– второй разряд: младший и старший офицерский состав – до 60 лет; высший офицерский состав – до 65 лет.

Максимальный возраст для пребывания в запасе второго разряда – это в целом максимальный возраст для пребывания в запасе ВСУ и других военных формированиях.

"Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают с военного учета", – пояснил Ростислав Кравец.

В то же время юрист добавил, что граждане старше 60 лет могут присоединиться к рядам ВСУ по собственному желанию и быть добровольцами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил, что в парламенте рассматривают возможность выдавать электронный "сертификат защитника". По словам нардепа, такой документ нужен для систематизации всех данных, а также борьбы с уклонистами.

– Во Львове откроют первый в Украине центр рекрутинга, он разместится вгородском ЦНАП и будет предоставлять информацию о вакансиях, проводить профориентационные тесты, а также сопровождать граждан на пути к назначению на избранную должность в войске.

– ТЦК и СП позволили работать круглосуточно. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!