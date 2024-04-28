Должна стать самой сильной из всех: Украина и США продвинулись в разработке соглашения о безопасности

Украина и Соединенные Штаты Америки продвинулись в разработке соглашения о безопасности. Обсуждаются конкретные ее основы и взаимодействия двух стран.

Об этом в традиционном обращении сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина должна стать сильнейшей из всех стран мира.

По словам главы государства, он только что говорил с лидером демократов в Палате представителей Конгресса США Хакимом Джеффрисом.

"Поблагодарил его и всех конгрессменов за поддержку нашего государства и личное лидерство в продвижении нового пакета помощи Украине. Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнерами, чтобы достичь именно того уровня оперативности в помощи, который нужен, чтобы не только сохранять наши позиции, но и чтобы срывать российские планы войны", – отметил президент.

По его словам, еще ожидается поставка, которая обещана Украине.

"Мы ожидаем именно такого объема и веса в поставках, которые способны изменять ситуацию на поле боя в интересах Украины. И важно, чтобы была реализована каждая наша договоренность – все, что даст и практические результаты на поле боя, и поддержит моральную силу всех, кто на передовой", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в разговоре с Гакимом Джеффрисом подчеркнул, что необходимы системы Patriot, и как можно скорее. Кроме того, по словам президента, команды Украины и США работают над двусторонним договором безопасности, а именно над конкретным текстом. Цель этого соглашения в том, чтобы сделать его наиболее сильным из всех.

"Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия. Соглашение должно быть действительно образцовым, соответствующим силе американского лидерства. Я благодарен и нашей команде, и команде американской стороны за продвижение с подготовкой соглашения", – резюмировал президент.

Ранее в вечернем обращении к украинцам 28 апреля президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для реального начала переговоров по вступлению, и теперь свои обязательства должна выполнить, в частности, сторона Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля Зеленский призвал партнеров к политическим решениям после массированной ракетной атаки. Президент подчеркнул, что для абсолютной защиты украинских городов от российского террора необходимы конкретные политические решения и договоренности.