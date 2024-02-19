'Донецк – это Украина': патриоты устроили смелую акцию в оккупированном городе. Фото

На временно оккупированных Россией территориях Украины, несмотря на давление и репрессии, украинские патриоты продолжают сопротивляться. В этот раз смелая акция против оккупации прошла в Донецке.

В частности, патриоты оставили оккупантам и их приспешникам напоминание о неизбежном возвращении города под контроль Украины. Акцию устроили активисты "Желтой ленты".

"Донецк – это Украина!" – подчеркивают участники протеста.

Так, ночью активисты движения нарисовали в Донецке флаги Украины. В разных местах Донецкой области местные жители могут увидеть свои национальные флаги, потому что Донецк – это Украина.

Отмечается, что никакие фейковые выборы и референдумы ничего не изменили и не изменят. Наши несгибаемые люди продолжают ждать Вооруженные силы Украины и освобождения своего города, который за почти 10 лет оккупации как никто узнал, что такое "русский мир" на собственном опыте.

Напомним, в одной из квартир временно оккупированного Мариуполя обнаружили тела шести человек, отравившихся едой и напитками, заказавшими из ресторана. Двое из них были местными активистами российской партии "Единая Россия", еще четверо – "важные гости" из Москвы, приехавшие дать указания по проведению выборов. К отравлению "важных лиц" причастны украинские активисты сопротивления, которые подтвердили в "Мариуполь.Сопротивление".

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной территории Херсона движение сопротивления продолжает демонстрировать захватчикам, что они не желательны на украинской земле. Так, в Олешках возле дома, где поселились оккупанты, украинцы нарисовали граффити с трезубцем и сине-желтым флагом.

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