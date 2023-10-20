Дополнительное давление и не только: разведка Британии объяснила последствия удара ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске

Удар Украины по аэродромам противника во временно оккупированных Бердянске и Луганске, нанесенный американскими ракетами "земля – земля" ATACMS, может оказать влияние на российскую логистику. Вполне вероятно, что ВС РФ начнут прятать свои оперативные базы и узлы управления на еще большем расстоянии от линии соприкосновения.

Об этом заявила британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 20 октября в Twitter-аккаунте министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Атака по двум аэродромам, расположенным во вражеском тылу, произошла в ночь на 17 октября 2023 года. В Британии считают, что были уничтожены минимум девять российских вертолетов, а также средства ПВО оккупантов.

"Украина утверждает, что впервые применила предоставленные США армейские тактические ракеты большой дальности ATACMS", – отметили в ведомстве.

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Британские разведчики обратили внимание на то, что войска РФ перед лицом украинского наступления больше полагались на авиационную поддержку геликоптеров, чем самолетов.

Бердянск использовался противником в качестве основной передовой оперативной базы на южном направлении, обеспечивающей как логистические, так и наступательные/оборонительные возможности.

"Если это подтвердится, весьма вероятно, что эти потери окажут влияние на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении", – заявили в разведке Британии.

Потери стране-агрессору будет трудно восполнить в краткосрочной и среднесрочной перспективе, учитывая текущую нагрузку на российское военное производство.

Кроме того, это создаст дополнительное давление на российских пилотов и авиастроителей, "которые уже почти наверняка страдают от боевого истощения и проблем с техническим обслуживанием из-за непредвиденной затяжной кампании".

"Существует реальная вероятность того, что этот удар вынудит Россию вновь переместить свои оперативные базы и узлы управления дальше от линии фронта, увеличивая нагрузку на логистические цепочки", – подытожила разведка дружественной страны.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил применение нашими войсками дальнобойных ракет от США. Российские пропагандисты пожаловались, что эта атака была одной из самых мощных "со времен начала СВО".

– В Пентагоне заявили, что украинские Силы обороны могут использовать ATACMS исключительно в пределах Украины.

– Об особенностях работы ракет ATACMS можно почитать в материале по ссылке.

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