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Дополнительное давление и не только: разведка Британии объяснила последствия удара ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске

Дарья Дурова
War
2 минуты
7,8 т.
Атаки ATACMS по аэродромам

Удар Украины по аэродромам противника во временно оккупированных Бердянске и Луганске, нанесенный американскими ракетами "земля – земля" ATACMS, может оказать влияние на российскую логистику. Вполне вероятно, что ВС РФ начнут прятать свои оперативные базы и узлы управления на еще большем расстоянии от линии соприкосновения.

Об этом заявила британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 20 октября в Twitter-аккаунте министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Атака по двум аэродромам, расположенным во вражеском тылу, произошла в ночь на 17 октября 2023 года. В Британии считают, что были уничтожены минимум девять российских вертолетов, а также средства ПВО оккупантов.

"Украина утверждает, что впервые применила предоставленные США армейские тактические ракеты большой дальности ATACMS", – отметили в ведомстве.

Аэродром под Луганском
Видео дня
Аэродром под Бердянском на карте

Британские разведчики обратили внимание на то, что войска РФ перед лицом украинского наступления больше полагались на авиационную поддержку геликоптеров, чем самолетов.

Бердянск использовался противником в качестве основной передовой оперативной базы на южном направлении, обеспечивающей как логистические, так и наступательные/оборонительные возможности.

"Если это подтвердится, весьма вероятно, что эти потери окажут влияние на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении", – заявили в разведке Британии.

Потери стране-агрессору будет трудно восполнить в краткосрочной и среднесрочной перспективе, учитывая текущую нагрузку на российское военное производство.

Кроме того, это создаст дополнительное давление на российских пилотов и авиастроителей, "которые уже почти наверняка страдают от боевого истощения и проблем с техническим обслуживанием из-за непредвиденной затяжной кампании".

"Существует реальная вероятность того, что этот удар вынудит Россию вновь переместить свои оперативные базы и узлы управления дальше от линии фронта, увеличивая нагрузку на логистические цепочки", – подытожила разведка дружественной страны.

Отчет разведки Великобритании

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил применение нашими войсками дальнобойных ракет от США. Российские пропагандисты пожаловались, что эта атака была одной из самых мощных "со времен начала СВО".

– В Пентагоне заявили, что украинские Силы обороны могут использовать ATACMS исключительно в пределах Украины.

– Об особенностях работы ракет ATACMS можно почитать в материале по ссылке.

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