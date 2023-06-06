Э – экоцид, ш – шантаж, т – террор: в МИД Украины отреагировали на заявление ООН о дне русского языка. Фото

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на сообщение Организации Объединенных Наций о праздновании Дня русского языка, в то время как войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. В украинском внешнеполитическом ведомстве предложили ООН выучить русский язык вместе.

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Искрометный троллинг МИД Украины устроил ООН в Twitter. В Министерстве иностранных дел назвали три основных буквы российского алфавита, характеризующие менталитет РФ.

Так, в МИД пристыдили ООН из-за того, что организация твитирует о культурном разнообразии, игнорируя экоцид, который устроила Россия на территории Украины, повлекши величайшую катастрофу в Европе за последние десятилетия.

"Е - экоцид", – эту букву в МИД посоветовали ООН изучить первой из российского "Букварика".

Следующей буквой, характеризующей всю "большую культуру" России в МИДе назвали "ш" – то есть шантаж. Таким образом, в украинском ведомстве напомнили о ядерном шантаже, которым РФ пугает Европу.

"Т – террор", – напомнили в украинском внешнеполитическом ведомстве о том, что Россия является страной-террористкой.

Напомним, что спикер МИД Олег Николенко выразил возмущение через пост ООН о русском языке. Он напомнил, что приказы об совершении военных преступлений в Украине командование РФ отдает именно на русском.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пока в ООН празднуют день русского языка, его носители-оккупанты взорвали Каховскую ГЭС под угрозой затопления в 80 населенных пунктов: Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Между тем , в "Энергоатоме" рассказали, что пока ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой. Персонал станции и эксперты МАГАТЭ отслеживают все показатели.

При этом партизаны движения "Атеш" рассказали, какой батальон РФ взорвал Каховскую ГЭС и отметили, что на преступников, имена которых известны, начинается "охота". Признал, что подрыв совершили именно российские оккупанты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, и один из захватчиков. Он призвал также уничтожать другие гидротехнические сооружения в Украине.