'Единственный сын в семье': в боях за Украину погиб защитник из Хмельницкой области. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб военнослужащий из села Куча Новоушицкой общины в Хмельницкой области Александр Кушнир. Герой отдал свою жизнь за нашу независимость в районе населенного пункта Бердичи Покровского района Донецкой области.

Ему навсегда останется 37 лет. Об этом сообщили в Новоушицкой территориальной общине.

"Неописуемая боль и тоска окутывают Новоушиччину. Трагическое известие снова пришло в нашу общину – 6 апреля 2024 года в районе н.п. Бердичи Покровского р-на Донецкой обл. во время выполнения боевой задачи погиб солдат Кушнир Александр Васильевич, житель с. Куча", – говорится в сообщении.

Александр Кушнир родился 20 декабря 1986 года и учился в Кучанской ООШ I-III ступеней, а также в училище в Хмельницком. Начиная с февраля 2013 года, он работал составителем хлебобулочных изделий на Новоушицком хлебокомбинате ООО "Агробизнес".

В июле 2023 г. был мобилизован и проходил военную службу в воинской части А4699.

В родном селе помнят Александра Кушнира как трудолюбивого, ответственного, доброго и искреннего мужчину, порядочного и доброжелательного соседа, всегда готового прийти на помощь. Он был единственным ребёнком у своих родителей.

На востоке Украины погиб 41-летний солдат Андрей Галат из Полтавской области. Имея за плечами опыт боев на Донбассе, в 2022 году мужчина во второй раз пошел на службу.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Львовщина попрощалась с лейтенантом Арсеном Мартынюком, который в свои 22 года погиб в боях Донецкой области. Молодой воин являлся начальником разведки штаба самоходного артиллерийского дивизиона.

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