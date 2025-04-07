'Ее творческие идеи были невероятными': в сети рассказали о 22-летней студентке, которую Россия убила ударом по Кривому Рогу. Фото

Страна-агрессор Россия ракетным ударом по Кривому Рогу 4 апреля убила 22-летнюю Дарью Онину. Девушка была студенткой факультета украинской филологии, группы УМЛ-21 Криворожского государственного педагогического университета.

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Об этом рассказали на Facebook-странице "Їх убила Росія". Одногруппники погибшей отметили, что она отличалась невероятными творческими идеями.

По их словам, что Дарья была особенной, не боялась самовыражения и имела то, чего многие не могут себе позволить – смелость быть собой, настоящей.

Коллектив КГПУ выразил соболезнования семье из-за трагической гибели студентки. Преподаватели подчеркнули, что в их сердцах она остается живой: талантливой девушкой, которая делилась своими невероятными творческими идеями, в которых навсегда останется долька ее души. Для них Дарья всегда останется цветущей, как василек, застенчивой и спокойной, как ночное море.

"Разделяем невыразимую боль потери и выражаем искренние соболезнования семье Дарьи Ониной. Теплые воспоминания о ней будут всегда освещать наши сердца вдохновением и светом памяти о ней", – добавили в университете.

Известно, что в результате российского удара погибла также бабушка девушки – 79-летняя Мария Вовасова.

Всего от попадания российской баллистической ракеты вечером в пятницу, 4 апреля, в Кривом Роге погибли 20 человек, среди них девять – дети. На сегодня 33 пострадавших, из которых четверо деток, до сих пор остаются в больницах: 18 пациентов – тяжелые.

7, 8 и 9 апреля Кривой Рог – в трауре. Еще с прошедших суток местные жители начали приносить цветы и мягкие игрушки с черными лентами на детскую площадку, недалеко от которого попала российская ракета с кассетной боевой частью, в память о погибших детях, которым было от 3 до 17 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской атаки по Кривому Рогу 4 апреля погиб 7-летний Радислав Яцко. Мальчик вместе с семьей ехал в автомобиле, вся сила удара пришлась на него.

В больнице скончался маленький Тимофей, который получил серьезные ранения во время российского ракетного удара. Кадры, на которых медики реанимировали ребенка, накануне облетели сеть. Мальчику навеки осталось 3,9 года.

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