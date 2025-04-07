Ехал мимо, когда Россия ударила ракетой: в результате удара РФ по Кривому Рогу погиб 32-летний Вячеслав Ремесло. Фото

Россия нанесла циничный удар ракетой с кассетным боеприпасом по жилому сектору в Кривом Роге 4 апреля и унесла жизни 20 человек, среди которых девять детей. Одной из жертв российской агрессии стал 32-летний Вячеслав Ремесло, в момент "прилета" проезжавший неподалеку.

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Об этом сообщило местное издание "СВОЇ. Кривий Ріг". На видео попал его въехавший в столб автомобиль.

Друзья Вячеслава сразу после удара РФ отвезли его в больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось.

Прощание с убитым Россией мужчиной состоится 7 апреля в 14:00 возле СМЭ по Криворожстали, а в 10 утра следующего дня, 8 апреля, в селе Николай-Гулак Николаевской области.

"Если нужна была помощь, Вячеслав всегда был рядом", – рассказали друзья.

У погибшего остались любимая женщина и родители. Искренние соболезнования семье Вячеслава!

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью попала в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

Жуткие кадры с места удара облетели мир. Мировые лидеры осудили действия РФ и в который раз напомнили, что страна-оккупантка не хочет мира. В России же удар по гражданским попытались оправдать тем, что целились в ресторан, где якобы десятки военных и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле, там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура.

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