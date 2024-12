Ельченко объяснил, для чего советник Трампа приедет в Киев и удастся ли реализовать идею с миротворцами

Как анонсировалось ранее, спецпредставитель новоизбранного президента США по Украине Кит Келлог уже "в ближайшее время" посетит Киев. Но в первую очередь американец посетит лидеров стран Европы, потому что главная цель поездки господина Келлога – это выяснение позиции ЕС относительно развертывания в Украине своих войск.

Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал экс-посол Украины в США и Австрии, бывший постпред Украины в ООН Владимир Ельченко. Украинский дипломат подчеркнул, что визит Келлога в Украину для США является только поводом, потому что украинскую точку зрения там и так хорошо знают.

Господин Ельченко напомнил об обнародованных планах Келлога по созданию демилитаризованной зоны в Украине с развертыванием в зоне войск отдельных стран Европы.

"Главной целью визита господина Келлога должна быть проверка реальной позиции западно-европейских партнеров США. Реально ли готовы на это европейцы? Я думаю, что в Вашингтоне этого не понимают, именно поэтому господин Келлог должен посетить Европу и понять их позицию", – отметил он.

По мнению Ельченко, реализовать план Келлога по развертыванию в Украине европейских войск можно только двумя путями. Это либо создание новой миротворческой миссии ООН, либо создание, по определению дипломата, coalition of the willing – то есть "коалиция добровольцев".

Политологи неоднократно отмечали, что российский диктатор Владимир Путин никогда не согласится на развертывание в Украине военных ЕС.

"Вот это и интересует американскую сторону: готовы ли в ЕС ввести такие контингенты без получения согласия России? Вот именно этот вопрос, мне кажется, и будет главным для визитов господина Келлога в западно-европейские страны", – отметил Ельченко.

Однако украинский дипломат крайне пессимистично оценивает возможность развития событий именно по такому сценарию. Прежде всего – именно из-за позиции РФ, которая не согласится на присутствие иностранных войск в Украине ни при каких обстоятельствах. Поэтому Ельченко предполагает, что после указанного визита Келлога президент Трамп будет вынужден помогать Украине.

"У Трампа остаются две опции. Первая – это обвинить Украину в том, что она не хочет мирных переговоров, прекращения огня и т.д. Но с нашей стороны было уже не одно заявление, в том числе на самом высоком уровне, что это не так. Вторая опция – Трамп увидит и убедится, что с Путиным абсолютно невозможно ни о чем договариваться. Тогда американский президент должен выполнить свое обещание, о котором он несколько раз. говорил – предоставить Украине все возможные и невозможные виды оружия для того, чтобы она была способна решить эту проблему военным путем", – объяснил Ельченко.

Дипломат добавил, что лично он не уверен, какая из этих опций станет реальной, но ему кажется, что сейчас "все идет ко второй, то есть к продолжению поставок оружия Украине, причем с серьезным усилением всего давления" на РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Келлога Трамп действительно хочет остановить войну в Украине и он приложит для этого максимум усилий. Новый президент Соединенных Штатов даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

Это заявление прозвучало на фоне начала активного диалога Украины с переходной администрацией Трампа по поводу прекращения войны с Россией. Главной целью переговоров является согласование позиций по мирному урегулированию еще до инаугурации нового президента.

