Ему навеки 35: в Херсоне простились с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Во вторник, 5 марта, в Херсоне простились с погибшим украинским защитником Дмитрием Евтушенко. 35-летний солдат погиб в боях в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он выразил искренние соболезнования семье погибшего Героя.

Напомним, также на Краматорском направлении Донецкой области в результате вражеского обстрела оборвалась жизнь военнослужащего из Ирпеня Киевской области Андрея Ридзевского. Он погиб 1 марта.

Молодой спортсмен и патриот впервые вступил в ряды Национальной гвардии Украины еще в 2019 году. В начале полномасштабного вторжения встретил врага в Рубежном. Также участвовал в боях, в частности, за Северодонецк, Часов Яр, Кременную, Бахмут.

Также на фронте пал воин с Ривненщины Николай Розгон. Свой последний бой он принял 12 февраля вблизи Богдановки на Бахмутском направлении. Этой весной ему могло исполниться 47 лет.

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