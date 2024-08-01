Ему навсегда будет 28: в Луцке попрощались с командиром мотопехотного отделения, погибшим в боях за Украину. Фото

В Луцке в четверг, 1 августа, простились с командиром мотопехотного отделения Алексеем Васильевичем Цехошем, погибшим в боях за Украину. Церемония прошла в Кафедральном соборе Святой Троицы.

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Об этом сообщили в Луцком городском совете. Герой погиб 27 июля 2024 во время выполнения боевого задания в районе Железного Донецкой области.

В церемонии прощания приняли участие духовенство, родные, боевые собратья и неравнодушные граждане. Заместитель Луцкого городского головы Ирина Чебелюк также присоединилась к совместной молитве за упокой души погибшего.

Алексей Цехош был похоронен в секторе военных захоронений на городском кладбище в селе Гаразджа.

Следует отметить, что Алексей Цехош (позывной "Князь") воевал с начала полномасштабной войны, командовал мотопехотным отделением. Защитнику навеки осталось 28 лет.

На войне "Князь" был смелым, бесшабашным воином и мудрым командиром. Вместе с собратьями прошел долгие месяцы боев на Бахмутском, Купянском, Лиманском и Покровском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

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