Ему навсегда будет 32: на Донетчине в результате вражеских обстрелов погиб помощник машиниста

В результате российских обстрелов по Донетчине погиб 32-летний Сергей Григораж. Мужчина работал помощником машиниста.

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Об этом сообщили в "Укрзализныце". Отмечается, что в момент удара РФ мужчина находился дома, в арендуемом жилье.

"Во время атаки Сергей Григораж находился дома – в арендованном жилье. Ему было 32 года", — говорится в сообщении.

Сотрудники УЗ выразили соболезнования семье погибшего железнодорожника и пообещали оказать необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 7 марта российские войска нанесли комбинированные удары по городу Доброполье в Донецкой области. По предварительным данным, атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

В ОВА показали фото последствий вражеской атаки. Колоссальные разрушения получили гражданские объекты, в том числе многоэтажки, автомобили, гаражи, магазин.

По состоянию на утро 8 марта известно об 11 погибших и 30 раненых, однако эти страшные цифры могут вырасти, потому что поисковая операция еще не закончилась.

На вражескую атаку по Доброполью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на этот раз захватчики снова прибегли к облюбованной ими людоедской тактике: когда на место прилета прибыли спасатели, чтобы помочь пострадавшим – враг ударил снова.

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