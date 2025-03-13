Ему навсегда будет 34: в боях за Украину погиб командир зенитно-ракетного отделения с Ровенской области. Фото

10 марта в боях с российскими оккупантами погиб младший сержант Виталий Геннадиевич Шинкарчук, командир зенитно-ракетного отделения 2 десантно-штурмового батальона. Военный род из села Берестя, Ровенская область.

Видео дня

Виталию было 34 года. Об этом сообщил Дубровицкий городской совет.

"Дубровицкая община в скорби… Вновь война забрала у нас настоящего Героя. Снова сердце кроется от боли, а душа не хочет верить. В бою за Украину, за ее будущее, всех нас отдал свою жизнь младший сержант, командир 1 зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 2 десантно-штурмового батальона Виталий Геннадиевич Шинкарчук 1990 года рождения из села Берестя. Его путь – это путь воина света, который стал на страже родной земли и до последнего вздоха исполнял свой долг перед Родиной", – говорится в сообщении.

10 марта 2025 года враг оборвал его жизнь, но не смог сломить его дух. Виталий до последнего вздоха защищал Украину, отдавая все за ее свободу и будущее.

"Впереди еще должна быть жизнь, еще должно быть счастливых рассветов рядом с любимой женой, еще должно было быть дней, полных смеха, радости, тепла... Но война безжалостна. Она вырывает из наших сердец лучших, оставляя после себя только боль и пустоту", – отметили в горсовете.

Дубровицкая община выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Информацию о встрече и захоронении сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Северском направлении фронта оборвалась жизнь 30-летнего воина Романа Кинаша из Ивано-Франковской области. Он служил старшим разведчиком и оператором FPV-дрона в рядах прикарпатской "десятки" – бригады "Эдельвейс".

Защищая Украину, отдал жизнь защитник из Запорожской области Никита Китиков. Он принял последнее сражение, освобождая родной край на Запорожском направлении.

На Донетчине перестало биться сердце 25-летнего Николая Стрельчука – защитника из Калуша, самоотверженно защищавшего родную землю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!