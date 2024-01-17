Если Запад правильно вооружит Украину, то будет серьезное продвижение на поле боя, – Хербст

Ожидание Запада от Украины контрнаступления в прошлом году было неоправданным. Если бы партнеры сначала договорились, а затем оказали "настоящую поддержку" ВСУ, контрнаступление украинских военных произошло бы именно так, как и ожидал Запад.

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Об этом в Давосе рассказал бывший посол США в Украине, глава Евразийского центра "Атлантического совета" в Вашингтоне Джон Гербст. Он подчеркнул, что ожидания партнеров происходили на фоне постоянных колебаний, давать или не давать Украине то или иное вооружение.

"Шли месяцы, и мы все время находили какие-то причины не поставлять Украине какие-то определенные виды вооружений. Однако если мы (сейчас) правильно вооружим Украину, то будет серьезное продвижение на поле боя", - сказал Гербст.

Дипломат считает, что Запад не понимает: война против Украины только следствие (не единственное и не последнее) того, что РФ хочет "пересмотреть послевоенный мировой порядок".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.

Президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что страны Запада должны ускорить оказание военной помощи Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. Так, члены НАТО планируют предоставить в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

Кроме того, сообщалось, что государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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