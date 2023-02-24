Есть первый танковый батальон: Германия передаст Украине еще больше танков Leopard 2A6 из составов Бундесвера

Германия передаст Украине не 14, а 18 танков Leopard 2A6. Таким образом, бронетехника вместе с танками Швеции и Португалии составит батальон.

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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает пресс-служба ведомства. Leopard 2A6 прибудут в нашу страну из составов Бундесвера.

"Министр обороны Писториус принял решение передать еще четыре Leopard 2A6 со склада Бундесвера в Украину. Это увеличивает количество поставленных Германией танков с 14 до 18 и, вместе с предоставленными Португалией и Швецией танками, делает доступным танковый батальон (Leopard 2A5/А6) для Украины", – говорится в сообщении.

Как известно, 13 февраля в Украине начали обучение украинских экипажей танков Leopard 2. Тренировки должны закончиться до начала второго квартала 2023 года (то есть в марте или, с меньшей вероятностью, в конце февраля). Федеральное правительство пообещало Украине 14 танков Leopard 2A6. Эту военную технику передадут и другие союзники Киева.

Ранее немецкий генерал Эберхард Цорн заявил, что танки Lepard 2 и боевые машины пехоты Marder прибудут в Украину уже в марте 2023 года. Техника будет поставлена с соответствующими комплектами запасных частей и боеприпасов.

Писториус также заявил, что первый батальон танков Leopard 2 немецкого производства от западных партнеров может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года.

Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц ожидает, что до конца марта 2023 года 80 боевых танков Leopard 2 будут готовы для того, чтобы передать их украинской армии. В то же время политик признал, что вложиться в эти сроки может быть сложно. Берлин, как он заверил, пытается ускорить этот процесс с партнерами.

В то же время Португалия готова отправить три обещанные Украине танка уже в марте этого года. А Стокгольм хочет предоставить в общей сложности десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия планирует поставить танки Leopard 2A6 в Украину в конце марта. Немецкая и польская оборонная промышленность будут совместно производить боеприпасы и запчасти для танков, а также будут ремонтировать механизмы.

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