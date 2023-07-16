Была угроза баллистики: по Украине ширились воздушные тревоги из-за тактической авиации врага

Утром 16 июля в Украине объявили воздушную тревогу для восточных и частично центральных областей – из-за маневров тактической авиации в стране-агрессоре России. Предупреждалось об угрозе вражеского удара баллистическим вооружением.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Сирены начали раздаваться с 08:28 на Донбассе, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине, Харьковщине и частично Кировоградщине.

"Внимание! Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Существует угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!" – призывали военные.

По данным ВС ВСУ, для Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областей была угроза применения баллистического вооружения.

Однако уже в 09:15 военные указали на отбой такой угрозы со стороны врага. Воздушная тревога осталась актуальной только на Донетчине, а также для Луганщины и Крыма, где она длится месяцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 16 июля российские оккупационные войска баллистическими ракетами атаковали Харьков. Две из них взорвались в воздухе, еще две попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие. Обошлось без пострадавших.

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