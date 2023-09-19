'Эта поддержка демонстрирует глубокую решительность': Остин назвал общую сумму военной помощи Украине

США и страны-партнеры выделили Киеву оборонную помощь на общую сумму более $76 млрд. Таким образом почти 50 государств продемонстрировали свою "глубокую решительность" в поддержке Украины.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Дж. Остин во время открытия 15-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Германии, сообщает "Интерфакс". Он заверил, что вместе партнеры смогут обеспечить наше государство всем необходимым.

Отдельно Остин поблагодарил бывшего министра обороны Алексея Резникова "за все, что он сделал для свободной Украины", а также отметил "его упорный труд и самоотверженность". После этого глава Пентагона поприветствовал нового главу украинского оборонного ведомства Рустема Умерова. Остин отметил, что ему понравился состоявшийся несколько дней назад разговор с ним, а также встреча на полях "Рамштана".

"Я с нетерпением ожидаю возможности тесно сотрудничать с вами и вашей командой", – сказал американский министр.

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Также он отметил успехи украинского контрнаступления и убежден, что "время не на стороне Путина".

"Кремль изолировал себя своей вопиющей агрессией. Просто посмотрите на 50 стран, с гордостью представленных за этим столом, которые вместе защищают Украину и международный порядок, основанный на правилах. А потом посмотрите на Кремль, оставшийся наедине с такими странами, как Иран и Северная Корея", – заявил глава Пентагона.

Напомним, очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" стартовало в Германии 19 сентября. Чиновники из стран-партнеров Украины встречаются оффлайн. К ним впервые присоединился недавно назначенный на должность министра обороны Украины Рустем Умеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Дания планирует передать Украине еще 45 танков: 30 Leopard 1 и 15 Т-72. Копенгаген закупает бронетехнику для ВСУ по сотрудничеству с другими странами.

– Ряд европейских стран создал новую коалицию в поддержку Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что несколько стран объединятся с целью предоставления украинским военнослужащим танков Leopard.

– Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовых машин NM199, способных перевозить грузы там, где не проходят колесные грузовики. Они смогут транспортировать боеприпасы, продовольствие и воду для находящихся "в полях" украинских военных.