'Эта война имеет колоссальный потенциал разрастания': Бессмертный дал прогноз, когда США позволят бить вглубь территории России. Видео

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты, среди прочего, чтобы провести личные переговоры по предоставлению Украине разрешения бить западным оружием вглубь территории России. Однако только в конце ноября или начале декабря следует ожидать от США предоставления соответствующего разрешения.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал дипломат, эксперт по международной политике Роман Бессмертный. Он подчеркнул, что на уровне Конгресса, Пентагона и Госдепа есть положительный ответ.

Бессмертный напомнил, как постпред США в ООН Линда Томас-Гринфил сказала, что высшее руководство страны уже ознакомилось с так называемым Планом победы, и назвала его вполне осуществимым. Это уже свидетельствует о том, что Штаты готовы предоставить упомянутое разрешение, которое включено в этот План.

"Мне кажется, что это правильно. Сначала надо было молча доставить оружие, начать его использовать. И где-то там в конце ноября, начале декабря, сказать, что мы уже на этих санях едем на полной скорости", – сказал Безмертный.

Он объяснил: после того, когда уже на Западе стало очевидно то, о чем украинская дипломатия говорит давно – что у руководства РФ никаких красных линий нет, это за собой потянуло сразу две вещи.

"Первое – это то, что эта война имеет колоссальный потенциал разрастания. Второе – снятие красных линий снимает барьеры, касающиеся применения оружия. А дальше это означает, что эскалация может быть только управляемой доктринально, то есть с точки зрения политического решения. Очевидно, что Вашингтон будет удерживать этот тезис", – объяснил эксперт.

Администрация Байдена с самого начала войны делала и делает ставку на срыв планов и стратегии противника. Разрушаются планы противника в первую очередь за счет превентивных действий (в том числе информационных), использования международной площадки и т.п.

Не менее важны и военные действия в этом направлении, заставляющие противника "очень страшно комплексовать". Бессмертный привел в пример Курскую операцию, как "один из уникальных случаев по разгрому всех планов и стратегий московского фюрера".

"Следовательно, с моей точки зрения, уже озвученное решение мы получим где-то там в конце ноября в начале декабря. Хорошо, если бы оно было реализовано уже в течение ноября. Это было бы правильно со всех точек зрения", – спрогнозировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в США официально колебания с предоставлением разрешения Украине бить их ракетами далеко вглубь РФ объясняют нежеланием становиться стороной конфликта.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс рассказал, что полномасштабная война в Украине, начатая страной-агрессором Россией, не завершится ни в 2024-м, ни в 2025 году. Он призвал союзников быть готовыми к тому, что Киев нуждается в долгосрочной поддержке.

В свою очередь экс-премьер Великобритании Борис Джонсон добавил, что странам Запада следует перестать быть "одержимыми психодрамой Путина" и сосредоточиться на помощи Украине. Он призвал предоставить Силам обороны все необходимое им оружие.

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