'Эти поставки должны быть эффективными': в Польше уточнили планы передачи Украины истребителей МиГ-29

Польша не будет передавать Украине все истребители МиГ-29, которые есть на ее вооружении. Поставки боевых самолет будут происходить последовательно – главное, чтобы они были эффективными.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире RMF 24 в понедельник, 27 марта. По его словам, о передаче всех МиГов речи не идет.

"Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украине", – сказал он.

Замглавы польского МИД уточнил, что поставлять самолеты Киеву будут последовательно.

"Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными... В то же время мы укрепляем безопасность Польши", – пояснил он.

По данным польских СМИ, Варшава имеет на вооружении 40 единиц МиГ-29, но ВВС Польши используют только 29 из них. Остальные годами не ремонтировались и не модернизировались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 марта стало известно, что Словакия передала Украине первые четыре МиГ-29. За штурвалами истребителей, покидавших словацкое небо, сидели украинские пилоты. В ближайшие недели Киев получит все обещанные самолеты.

– В начале марта сообщалось, что Словакия может передать Украине 10 из 11 своих МиГ-29. Если Братислава сделает это, она станет первой страной-членом НАТО, которая предоставит ВСУ боевые самолеты, пишут западные СМИ.

– 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что первые четыре МиГ-29 отправятся в Украину в ближайшие дни.

– Ранее Дуда заявил, что Польша готова передать Украине свои МиГ-29 в составе международной коалиции. Он отметил, что ВСУ начнут их использовать немедленно. По его словам, у Варшавы еще есть "десяток МиГ-29", полученных в начале 90-х от армии ГДР. На смену им польская армия получит новые FA-50 из Южной Кореи иF-35.

– Варшава официально не сообщила, сколько всего самолетов планирует передать Киеву. Также официально не назывались сроки.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у ВСУ уже есть МиГ-29, а дополнительные самолеты смогут обеспечить запас донорских запчастей и даже в небольшом количестве станут помощью украинской авиации.

– По мнению военного эксперта Олега Каткова, поставки модернизированных МиГ-29 будут "более чем сильным усилением ВСУ".