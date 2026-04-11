'Это был ужас': жительница Одессы рассказала о моменте российской атаки и ее последствиях. Видео

В ночь на субботу Одесса подверглась массированному удару российских беспилотников. Горожане, которые стать свидетелями вражеской атаки рассказывают, что удар застал их внезапно.

Такими свидетельствами с журналистами поделилась одесситка. В момент удара женщина вместе с дочкой была дома.

"Это был ужас, ужас. Мы с дочкой были дома, я пошла на кухню сделать чай с малиной, потому что ребенок очень заболел. И слышу, что что-то летит, падает или что, и я не поняла, потому что это были доли секунды", – рассказала женщина.

После этого, по ее словам, дочь выбежала и сказала, что в доме начался пожар.

"Я не поняла сначала, а потом я выбегаю и вижу, чердак горит и трещит", – отметила одесситка.

Российская атака на Одессу унесла жизни двух человек

В ночь на субботу оккупанты направили на Одессу около 15 дронов-камикадзе типа "Шахед". В городе прогремели взрывы, повреждены жилые дома, общежитие, детсад и другие гражданские здания.

В результате удара погибли два человека, также известно о пострадавших. По данным прокуратуры, жертвами стали 38-летняя женщина и 32-летний мужчина, также ранения получила 69-летняя женщина. В результате атаки разрушен частный дом, повреждены многоэтажки, выбиты окна, разрушены крыши и фасады, а также повреждены по меньшей мере 15 автомобилей.

Напомним, на Полтавщине в ночь на 11 апреля прогремели взрывы из-за очередной российской атаки с воздуха. Взрывы произошли в Лубенском районе области; из-за очередного преступления российских оккупантов погиб один человек, еще один – травмирован.

Также OBOZ.UA сообщал, в ночь на 10 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 128 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 113 целей.

