'Это было тяжело': украинские пограничники показали, как отбивают штурмовые атаки врага на подступах к Авдеевке. Видео

В последние дни российские оккупационные войска активизировали штурмы города Авдеевка на Донетчине и его окрестностей. Враг стягивает туда десятки единиц техники, много живой силы и непрестанно обстреливает позиции наших Сил обороны и жилые дома. Среди тех, кто в тяжелейших условиях защищает Авдеевку от захватчиков, есть и бойцы Государственной пограничной службы Украины.

Им удалось уничтожить одну из боевых машин, которые враг бросил на штурм города. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале ГПСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На них видно, как боец-пограничник выглядывает из окопа, а на небольшом расстоянии от него стоит российская военная техника. Она загорелась в результате огневого поражения со стороны украинских защитников, было видно пламя и столб черного дыма.

"Это было тяжело!" – коротко прокомментировал боец ГПСУ.

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Ранее мы писали о том, что масштабная атака российских оккупантов на Авдеевку длится уже четвертые сутки. Россияне пытаются оцепить город и сосредоточились на ударах с флангов с севера и юга. В этот район враг стянул три новых бригады.

По Авдеевке захватчики бьют из всех видов оружия, в том числе применяют и запрещенные международными конвенциями фосфорные снаряды. При этом войска РФ несут большие потери в "мясных штурмах", которые не позволили им достичь цели.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 13 октября ВСУ отразили 10 атак врага в районе Авдеевки и более 15 атак в районах близлежащих населенных пунктов. О ситуации на других участках фронта читайте по ссылке.

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