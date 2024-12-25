"Это должно быть время мира": спецпредставитель Трампа Келлог осудил ракетный удар России по Украине на Рождество
Спецпредставитель новоизбранного президента Дональда Трампа Кит Келлог осудил массированный ракетный и дроновый удар России по Украине. Страна-агрессор атаковала мирные города в ночь с 24 на 25 декабря.
Об этом он сообщил в соцсети Х (Twitter). Политик также отметил в своем сообщении, что Рождество "должно быть временем мира".
"На Украину жестоко напали именно на Рождество. Наносить масштабные ракетные и беспилотные удары в этот день неправильно. Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США как никогда настроены установить мир в регионе", - написал Келлог.
Как сообщал OBOZ.UA:
– На Рождество страна-террорист РФ нанесла массированные удары по территории Украины. Во время атаки враг применил 184 средства поражения (106 ударных БПЛА Shahed/Дрон-имитаторов и 78 ракет разных типов).
– Основной целью окупантов была энергетическая инфраструктура Украины. Силы ПВО сбили 113 ракет/дронов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).
– В результате атаки есть разрушение на ТЭС, в стране применены графики отключений света.
– В России похвастались тем, что ночью и утром 25 декабря, в праздник Рождества, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Страна-агрессор утверждает, что поразила все запланированные объекты.
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