'Это должно быть время мира': спецпредставитель Трампа Келлог осудил ракетный удар России по Украине на Рождество

Спецпредставитель новоизбранного президента Дональда Трампа Кит Келлог осудил массированный ракетный и дроновый удар России по Украине. Страна-агрессор атаковала мирные города в ночь с 24 на 25 декабря.

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Об этом он сообщил в соцсети Х (Twitter). Политик также отметил в своем сообщении, что Рождество "должно быть временем мира".

"На Украину жестоко напали именно на Рождество. Наносить масштабные ракетные и беспилотные удары в этот день неправильно. Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США как никогда настроены установить мир в регионе", - написал Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Рождество страна-террорист РФ нанесла массированные удары по территории Украины. Во время атаки враг применил 184 средства поражения (106 ударных БПЛА Shahed/Дрон-имитаторов и 78 ракет разных типов).

– Основной целью окупантов была энергетическая инфраструктура Украины. Силы ПВО сбили 113 ракет/дронов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).

– В результате атаки есть разрушение на ТЭС, в стране применены графики отключений света.

– В России похвастались тем, что ночью и утром 25 декабря, в праздник Рождества, массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Страна-агрессор утверждает, что поразила все запланированные объекты.

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