'Это интересный опыт': командир белорусских добровольцев оценил сотрудничество с ВСУ в войне против России

В войне против российских захватчиков вместе с ВСУ воюет отдельное спецподразделение Интернационального легиона обороны Украины – Международный легион ГУР, объединивший добровольцев из более чем 50 стран мира. То, что представители разных стран со всего мира воюют вместе – это уникальный и интересный опыт.

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Об этом рассказал в интервью OBOZ.UA командир белорусского полка им. Кастуся Калиновского Международного легиона ГУР с позывным "Дядько".

Он с самого начала полномасштабного вторжения сражается с украинскими защитниками против российских захватчиков. И с позиции своего опыта определил уникальные вещи, которые есть в украинских Вооруженных силах. По его словам, самое главное – это воля и дух к победе украинских бойцов.

"То, что помогало, помогает и что нужно еще больше развивать - это самостоятельность сержантского, офицерского состава, командиров рот принимать самостоятельные решения, соответствующие ситуации, не ждать когда "сверху" позволят или не позволят сделать тот или иной шаг. Оперативно реагировать на обстоятельства, на тактическую ситуацию. Но главное – это воля. Кастуся Калиновского.

Также он отметил – то, что представители разных континентов воюют вместе в Международном легионе – это интересный опыт.

По словам "Дядька", это прежде всего дает возможность перенимать опыт бойцов других стран.

"Когда ты желаешь стать еще лучше в своем деле, еще более осведомленным, опытным, ты должен это делать", - подчеркнул белорус.

Обмен опытом происходит и при выполнении боевых задач, и в рамках совместных учений, и просто в общении, когда можно прийти к побратиму за советом.

"Во-первых, когда мы вместе выполняем какие-то задания, то понятно, что мы обмениваемся опытом. Также есть боевые слаживания, тренировки, полигон. И когда рядом с тобой есть специалисты и ты можешь получить от них информацию. У ребят можно спросить совета. Например, у британца или американца, могу расспросить о работе того или иного оружия, которое к нам попадает.

А полученные новые знания и навыки используют легионеры на практике.

"Например, два года назад я возглавлял роту крупнокалиберных пулеметов в своем подразделении и нужно было учиться, знать тактику их применения. Я интересовался у собратьев, потом пользовались этой информацией", – рассказал командир полка им. Кастуся Калиновского.

Напомним, командир белорусского полка им. Кастуся Калиновского дал эксклюзивное интервью OBOZ.UA. Он рассказал, что помогает бойцам переносить ужасы войны, какие ошибки допускает наш враг и с какими проблемными вопросами сталкиваются во время службы.

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