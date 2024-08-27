'Это классическая схема действий Путина': в Белом доме отреагировали на массовый ракетно-дроновый удар РФ по Украине

В США прокомментировали массированный обстрел Россией Украины, отметив, что такие действия – это "классический шаг Путина". Также в Вашингтоне подчеркнули, что они сосредоточены на обеспечении нашей страны надежными средствами противовоздушной обороны.

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Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникации в сфере национальной безопасности Джон Кирби на брифинге, передает "Голос Америки". Он осудил российскую атаку, повлекшую смерти и разрушения в Украине.

"Это классическая схема действий Путина касательно атак против энергетической инфраструктуры, особенно потому, что он знает, что погода скоро изменится и что людям потребуется гораздо больше тепла и электроэнергии, поскольку в Украине становится холоднее. Это снова был классический шаг Путина. И то, на чем мы сосредоточены, – чтобы они имели как можно более надежные средства противовоздушной обороны", – сказал чиновник.

Кирби также отметил, что силы противовоздушной обороны Украины во время атаки 26 августа сработали "очень хорошо".

"Они не сбили все, что летело с неба, очевидно, некоторые средства попали, но они сбили большинство воздушных целей. Мы должны убедиться, что они могут продолжать это делать. Поэтому мы сосредоточены на перехватчиках и системах противовоздушной обороны не только от Соединенных Штатов, но и от союзников и партнеров", – заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что США сотрудничают с Киевом не только в вопросе защиты энергетических объектов, но предоставляют Украине энергетическое оборудование, чтобы отремонтировать то, что своими ударами повредила Россия, и укрепить устойчивость энергетической сети Украины.

Координатор системы ООН в Украине, гуманитарный координатор Матиас Шмале отреагировал на комбинированную атаку РФ на Украину 26 августа, которая стала наиболее массированной за всю войну. Он осудил действия страны-агрессора.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наша страна готовит ответ агрессору. Чтобы бороться с российскими обстрелами, необходимо дать Силам обороны Украины достаточно дальнобойного оружия, "которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары", подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Страна-агрессор Россия 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения: дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "Шахедов", утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

– Всего вследствие атаки по Украине погибли семь человек (из которых двое скончались в больнице) и 47 пострадали, в том числе четверо детей 2014, 2017 и 2024 годов рождения.

– Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 августа обезвредили 99 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Во время повторной российской атаки утром в понедельник сбили 102 ракеты.

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