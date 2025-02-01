'Это настоящее лицо России': Ермак отреагировал на удары РФ по Полтаве, Одессе, Харькову и Запорожью. Фото и видео

В ночь с 31 января на 1 февраля российские войска атаковали ряд областных центров Украины: под ударом оказались Полтава, Одесса, Харьков и Запорожье. Поздно вечером в пятницу, ночью и утром в субботу захватчики прицельно били по жилым домам, пытаясь убить как можно больше гражданских.

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Это сознательная тактика страны-террористки, прикрывающейся перед Западом своей "великой культурой", но демонстрирующей свое истинное лицо такими зверствами в Украине. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, назвав россиян "диким народом".

По словам чиновника, безжалостные удары по гражданским – это привычная тактика России, которая не умеет воевать иначе, чем совершая военные преступления и терроризируя обычных людей.

"Полтава, Одесса, Харьков, Запорожье – удары по жилым домам, по гражданским, типичная тактика российской армии. Так же они стирают даже села на собственной Курщине с людьми, обстреливая их КАБами", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что свою звериную сущность Россия долго скрывала, прикрываясь своей "великой культурой", однако ее преступления в Украине сорвали все маски.

"Дикий народ московитов, который прикрывается перед Западом культурой в стиле Достоевского, Толстого и других. Настоящее лицо России – вот. Убийцы, не имеющие ни малейшего уважения ни к одному лидеру в мире, и ни к одной другой нации. Они имеют только страх, который не дает им сделать то же в Европе. Пока что", – предостерег Ермак, показав последствия последних российских ударов в украинских городах.

Напомним, в конце минувших суток стало известно, что Россия ударила баллистикой по историческому центру Одессы. Пострадали по меньшей мере семь человек, разрушениям подвергся отель.

В результате взрывов в помещениях ряда исторических памятников, в частности, литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства, а также в филармонии имеются выбитые окна и повреждения фасадов.

Среди ночи захватчики ударили по Запорожью. Вражеские "Шахеды" (а их на город россияне направили 18) повредили учебное заведение, 14 многоэтажек и около десяти частных домов, автомобили. Также было обесточено более 400 абонентов. О пострадавших не сообщалось.

Уже утром оккупанты атаковали "Шахедами" один из районов Харькова, попав по жилой застройке. Известно о погибшей женщине, пять человек получили ранения.

А в Полтаве вражеский удар разрушил целый подъезд многоквартирного дома.

По состоянию на 9 часов утра было известно о трех погибших и по меньшей мере десяти раненых. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

В этих городах, а также в Сумской области во время последней атаки Россия убила шесть человек, еще по меньшей мере 16 украинцев получили ранения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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