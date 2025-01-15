'Это отвлекающий маневр': эксперт объяснил, что кроется за активностью врага в районе дельты Днепра

Для российских оккупантов приоритетным направлением остается Покровский, потому что это ключевой участок фронта с точки зрения полной оккупации Донбасса. Но кроме Донетчины и Луганщины, враг не оставляет мнения о полной оккупации Херсонщины и Запорожья. Однако военные эксперты не видят угрозы прорыва фронта на юге.

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Активность врага в районе дельты Днепра является лишь отвлекающим маневром с целью оттянуть ВСУ с востока, севера и из российской Курщины. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, обозреватель Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I-го ранга Владимир Заблоцкий.

"Враг имитирует активность на юге, но у него нет достаточных сил для серьезного наступления. Кроме того, Силы обороны занимают высокий правый берег и имеют преимущество в артиллерии. А артиллерия простреливает далеко за тылы противника и уничтожает все, что видит", – отмечает эксперт .

Из-за работы украинской артиллерии, ударов беспилотниками и ракетами на оккупированных землях Херсонщины и Запорожья "обеспечение и логистика противника никакие".

Как можно увидеть на карте, левый берег Днепра является "серой зоной", то есть не контролируется захватчиком.

"Враг даже не может закрепиться, потому что там болота, низина. Атаковать с левого берега на правый – это очень трудная задача", – отметил господин Заблоцкий.

Более того, созданный украинскими защитниками еще в 2023 году плацдарм на левом берегу до сих пор удерживает морская пехота ВСУ (несмотря на периодические заявления оккупантов о якобы его ликвидации).

"И враг этого боится, потому что откуда расстояние до крымского перешейка – всего один дневной переход. Там расстояние 50-60 километров. Причем никаких укреплений там сделать нельзя – там только песок. Враг начинает копать, а там уже вода", – объяснил эксперт.

Но враг по-прежнему имеет численное преимущество. Это касается и юга. Именно поэтому активность врага в районе дельты Днепра не прекращается.

"У них принцип такой: если я могу, я действую. Они считают, что они могут. Пусть действуют. А мы будем их уничтожать, и 2025 год посвящен именно этому", – пообещал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты не хотят выполнять приказы командиров по форсированию Днепра в Херсонской области из-за того, что на этом участке фронта они понесут огромные потери. Поэтому россияне сами ломают технику, чтобы не идти на штурмы.

К тому же, российское командование отказывается забирать с островов на Херсонщине тела своих убитых солдат. Они намеренно не хотят эвакуировать "двухсотых", чтобы не предоставлять их семьям выплаты.

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