'Этого недостаточно': Зеленский рассказал, сколько дронов-перехватчиков выпускает Украина, и назвал новый вызов

В этом году россияне планируют нарастить объемы производства вооружения, в частности БПЛА, чтобы применять до 1000 дронов в день. Однако их планы проваливаются.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. По его словам, россияне хотели выполнить эту задачу еще в прошлом году, но провалили ее.

"Не достигли они такого результата. Среднее количество у них 200-250 было в сутки. Хотят сейчас до тысячи, посмотрим. Я вижу пока что средняя где-то 350 их возможностей. Но, безусловно, мы должны рассчитывать, скажем так, на худший для нас сценарий, это они могут применять, например, тысячу", – отметил он.

Глава государства добавил, что Украина должна догнать это количество групп перехватчиков и соответствующих мобильных групп.

"Сегодня мы уже производим где-то тысячу в сутки перехватчиков, но этого недостаточно. Потому что перехватчики наши уже обогнали количество наших, скажу вам честно, операторов", – говорит Владимир Зеленский.

Заявления Владимира Зеленского – последняя информация

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последняя встреча во Флориде между украинской и американской делегациями состоялась в режиме радиомолчания. Стороны продолжают работать над соответствующими документами.

Кроме этого, глава государства заявил, что отражение российской атаки 20 января стоило нашему государству около 80 млн евро. Несмотря на то, что Украина получает помощь от партнеров, проблема цены и доступности ракет остается критической.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что не поедет на экономический форум в швейцарском Давосе, потому что в приоритете сейчас решение проблемы с украинской энергетикой. В то же время он сказал, что отправится в Швейцарию, если будут готовы документы для мирного плана.

