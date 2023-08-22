Франция наращивает темпы изготовления боеприпасов для Украины в три раза: заводы работают 24/7

Мир помогает Украине преодолеть врага в лице страны-агрессора России. Для этого Франция, в частности, увеличивает темпы производства боеприпасов для ВСУ втрое. Чтобы обеспечить наших бойцов на фронте заводы работают круглосуточно и без выходных.

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Об этом в интервью LB.ua сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. По его словам, речь идет о боеприпасах 155-мм калибра.

"Если говорить о стратегических вещах, по которым мы сейчас ведем переговоры с французами, то это дальнобойные ракеты и средства противовоздушной обороны. Еще одна актуальная потребность – запчасти, потому что все, что нам поставили, усиленно эксплуатируется и изнашивается. Мы с Францией уже работаем над решением этой проблемы. В то же время постоянный, актуальный вопрос – поставка боеприпасов 155-го калибра", – сказал Омельченко.

Он заметил, что Франция пообещала поставлять эти снаряды в определенном ритме.

"Те, кто их производит, работают сейчас 24/7, профильные предприятия Франции перешли в чрезвычайный режим работы. И здесь хорошая новость: французы решили нарастить темп изготовления и поставки втрое. Это очень существенно", - добавил посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, США планируют увеличить производство боеприпасов для Украины. Речь идет об обеспечении ВСУ предстоящей зимой. В США начали ускоряться вооружения, в том числе стандартные артиллерийские снаряды НАТО, выпуск которых, как ожидается, вскоре удвоится по сравнению с довоенным уровнем в 14 000 единиц в месяц.

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