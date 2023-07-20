Гендиректор МАГАТЭ: Россия так и не предоставила доступ к крыше ЗАЭС

Россия до сих пор не позволила команде ООН по наблюдению за ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции в Украине получить доступ к крышам реакторов временно оккупированной станции. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает запрашивать такой доступ.

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Такое заявление сделал гендиректор Агентства Рафаэль Гросси. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ провели дополнительные инспекции и обходы на украинской Запорожской атомной электростанции за последнюю неделю, и "пока не обнаружили никакой тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин, но они все еще ожидают доступа на крыши реакторных зданий".

17 июля эксперты МАГАТЭ посетили реакторное здание второго энергоблока, а на следующий день - четвертого. В каждом случае группа проверяла главный щит управления, реакторный зал, бассейн отработанного топлива, аварийный щит управления, помещения, где расположены электрические шкафы систем безопасности, и турбинный зал.

МАГАТЭ также сообщает, что "в машинных залах энергоблоков № 1, 2 и 4 эксперты МАГАТЭ видели грузовики, однако видимых следов взрывчатых веществ или мин обнаружено не было".

Стоит отметить, что Гросси после заявлений Украины о минировании оккупантами Запорожской АЭС заявил о "прогрессе". По его словам, экспертам МАГАТЭ российские оккупанты разрешили осмотреть еще несколько участков станции, куда раньше инспекторов не допускали – и там они "не увидели никаких признаков взрывчатки или мин".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС, оккупанты все подготовили для этого. Это заявление последовало после того, как начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предостерег, что после подрыва Каховской гидроэлектростанции российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.

Накануне, 6 июля, в сети появились спутниковые фото, подтверждающие, что на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС появились новые объекты. Качество снимков не позволяет идентифицировать, что именно там размещено. Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что, по данным украинской разведки, этот энергоблок может быть заминирован.

Также сообщалось, что в "Энергоатоме" констатировали, что оккупанты установили пулеметные гнезда на крышах энергоблоков ЗАЭС.